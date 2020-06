Aisne : l'association Le Relais, spécialisée dans la collecte de vieux vêtements, a repris son activité

Comme un symbole. Samuel enlève la bâche d'un point de collecte du Relais. Depuis le début du confinement, il était impossible d'y déposer vêtements ou chaussures. Mais depuis mardi 16 juin, les salariés remettent les conteneurs progressivement en service. À Ploisy (Aisne), au siège de l'entreprise, l'effervescence est également de retour. Le tri des vêtements a repris après presque trois mois de chômage partiel pour les 150 salariés en contrat d'insertion.

Un marché de l'export à l’arrêt

Il était impossible de reprendre plus tôt, pas pour des raisons sanitaires, mais faute de débouchés, puisque Le Relais exporte 80% de ses habits à l'étranger. "Je m'inquiétais, au vu de la situation des entreprises en France. Pour nous, ce n'est pas évident car le marché de l'export est en stand-by. Donc, on ne savait pas trop ce que ça allait donner", précise Habiba Chbiki, salariée du Relais. Le redémarrage a été possible grâce aux aides de l’État et à un accord financier avec les professionnels du textile.

