Aides de l’État à l'économie : qui paiera la facture ?

Quel sera le coût du Covid-19 pour l'économie française et qui paiera le déficit ? Les chantiers et les usines sont à l’arrêt, les restaurants et les bars sont fermés. Un tiers de l'économie française est en panne. "J'ai fait une comparaison avec la grande récession de 1929 parce que je ne vois pas dans le passé proche d'autres comparaisons en terme de choc économique", explique le ministre de l’Économie Bruno Le Maire.

La France creuse sa dette

Pour soutenir l'économie, le plan de soutien du gouvernement est réévalué à 50 milliards d'euros. Mais la facture pourrait être bien plus élevée car les dépenses explosent. L’État a déboursé 11 milliards d'euros pour le chômage partiel, soit plus de deux milliards de plus que les prévisions. Le report des charges sociales et fiscales va couter 35 milliards d'euros. Pour l'instant, des hausses d’impôt pour les particuliers ne sont pas prévues.

