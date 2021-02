Afrique du Sud : le variant du Covid-19 fait des ravages

Soweto, l'un des quartiers les plus célèbres de Johannesburg (Afrique du Sud) est d'ordinaire très fréquenté. Aujourd'hui, ses habitants ne l'ont jamais vu si déserté. Sur les marchés, il n'y a que quelques clients, venus rapidement se ravitailler. "Les gens ont peur, moi-même j'ai peur. Je sors de chez moi quand c'est absolument nécessaire, mais j'essaie d'éviter", témoigne une riveraine.





"Ce nouveau variant emporte tout le monde"

Lors de la première vague, Soweto avait été particulièrement touché. Avec ce nouveau variant, le virus est devenu une fois et demie plus contagieux. Depuis quelques semaines, la mort semble s'être invitée dans chaque famille de Soweto. "J'avais déjà perdu un ami qui avait mon âge, 36 ans. Un autre ami a perdu sa fille qui avait 15 ans, ce nouveau variant emporte tout le monde. C'est la pire chose que j'ai connue, ça m'empêche de dormir la nuit", témoigne une habitante. La pandémie aurait tué plus de 100 000 personnes en Afrique du Sud.