Covid-19 : en Afrique du Sud, les fabricants de cercueils et les morgues sont débordés

En raison d’un nombre élevé de morts, les morgues entassent les corps dans des containers.

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent par la pandémie de coronavirus, avec plus de 1,4 million de cas et près de 41 000 décès officiels. Les morgues des grandes villes ne désemplissent pas et doivent empiler les cadavres dans des containers. Quant aux fabricants de cercueils, ils connaissent une augmentation de la demande si importante qu’ils refusent des commandes.

10 photos de Marco Longari et Guillem Sartorio prises à Soweto et Johannesbourg en juillet 2020 et janvier 2021 illustrent ce propos.