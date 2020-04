Accident à Villeneuve-la-Garenne : de nouveaux incidents sporadiques éclatent en banlieue parisienne

L'accident d'un motard circulant sans casque sur une moto de cross samedi soir à Villeneuve-la-Garenne a mis le feu aux poudres.

Des incidents sporadiques ont de nouveau éclaté dans plusieurs quartiers de banlieue parisienne dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 avril, après l'accident samedi d'un motard à Villeneuve-la-Garenne impliquant la police. Dans cette ville des Hauts-de-Seine, de premiers tirs de mortiers d'artifice ont été tirés peu avant minuit, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP.

Un peu plus tôt, les incidents ont commencé dans la commune voisine d'Asnières, avec des tirs similaires. Des feux de poubelle et de véhicules à Asnières et Nanterre ont aussi été signalés.

En Seine-Saint-Denis, des poubelles ont été incendiées à Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis vers 22h30. A Saint-Denis, la situation était redevenue plus calme peu après 23h00, a indiqué à l'AFP la préfecture. "Il n'y a pas eu d'affrontements avec les forces de l'ordre", a précisé la préfecture.

L'IGPN saisie d'une enquête

L'accident d'un motard circulant sans casque sur une moto de cross samedi soir à Villeneuve-la-Garenne a mis le feu aux poudres. Il a eu la jambe fracturée après avoir percuté la portière d'un véhicule de police banalisé qui se trouvait à l'arrêt à un feu rouge.

L'accident, en plein confinement, a rapidement enflammé les réseaux sociaux, alimentés par des vidéos de témoins dénonçant une "bavure" policière, et provoqué des échauffourées dans la ville le soir-même. L'IGPN, la police des polices, a été saisie. Un total de sept personnes ont été interpellées par la police en Seine-Saint-Denis. Au moins quatre d'entre elles étaient toujours en garde à vue lundi en fin de journée, selon le parquet de Bobigny.