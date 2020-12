À Cergy, les partiels universitaires en présentiel malgré le Covid-19 et l'inquiétude de certains étudiants

Certaines universités font passer les examens de fin de semestre sur les campus, et non pas à distance. Autorisé et même encouragé par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, c'est le choix qu'a fait l'université de Cergy.

"Allez les derniers, descendez vos copies s'il vous plaît !" Dans les amphithéâtres de l'université de Cergy (Val-d'Oise), c'est le retour de certaines habitudes qu'on avait un peu oubliées. Ramassage des copies, comme au bon vieux temps. Ici, on ne voulait pas revivre l'évaluation à distance du printemps avec tous ses défauts.

Alors que les étudiants ont suivi la majorité de leurs cours de chez eux ce semestre, les examens se font donc sur le campus cette semaine. Paloma, en licence d'éco-gestion, est partagée. "On est dans de réelles conditions, on n'a pas de problèmes de connexion, ni d'internet, d'ordinateur, explique l'étudiante. Il y a moins de soucis de triche aussi, nous avons 100% d'égalité de chances... Mais concernant la maladie, l'inconvénient est qu'on peut être contaminé par le Covid-19 même si on respecte les conditions sanitaires. On était beaucoup, on était 150 ! Et il y en a qui enlèvent le masque..."

Peu de risques pour les étudiants selon l'université

L'université assure pourtant respecter un protocole strict : un siège sur deux laissé vide dans les amphithéâtres, des masques, du gel partout et des arrivées échelonnées. "Quand on compare avec la fréquentation dans les supermarchés, il est clair que nos étudiants prennent beaucoup moins de risques en composant sur une table avec des mesures de distanciation plutôt qu'en fréquentant les rayons d'un grand magasin", assure Patrick Courilleau, vice-président en charge de la formation.

"Il est à peu près sûr que ce n'est pas en sortant des examens qu'on va constater qu'on a créé des clusters." Patrick Courilleau, vice-président en charge de la formation à franceinfo

Pour le vice-président, cela donne l'occasion à la faculté de pouvoir montrer que le protocole est bien suivi, et "peut-être obtenir un peu de souplesse à la rentrée sur ce qui sera possible de faire en présentiel."

Quelle valeur pour les diplômes ?

Après les partiels, les facultés veulent aussi déconfiner leurs cours au plus vite. Mais pour Jules, l'essentiel est ailleurs. Cet étudiant pense surtout à son avenir. "Je comprends que la faculté de Cergy cherche à optimiser la qualité du diplôme parce que lorsqu'on passe son diplôme en distanciel, il sera forcément moins valorisé sur le marché professionnel, explique-t-il. Quand on va se retrouver par exemple à passer un entretien avec notre diplôme, on pourra dire qu'on l'a passé en présentiel. Notre diplôme est censé être mieux évalué."

Pourtant, seule une partie des universités font le choix d'examens sur site cet hiver. Car si à Cergy, les locaux récents permettent de respecter le protocole sanitaire, c'est loin d'être le cas partout.