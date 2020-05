11 mai : les libraires ont hâte de rouvrir

Huit semaines sans nouveauté, cela peut être long pour les lecteurs les plus curieux et les plus passionnés. Heureusement, les librairies font partie des nombreux commerces qui pourront à nouveau ouvrir lundi 11 mai, pour le début de la phase de déconfinement. Pour les professionnels du livre et de l'édition, cette date est forcément très attendue. "On est plus que ravi, après deux mois de fermeture. J-2, on est au rendez-vous", se réjouit une libraire de Clamart (Hauts-de-Seine).

"C'est presque une rentrée littéraire"

Pour définitivement tirer un trait sur cette période d'arrêt, les éditeurs s'apprêtent à sortir des poids lourds. "C'est presque une rentrée littéraire, avec des centaines de livres et des auteurs très attendus", analyse, sur le plateau du 13 Heures, le journaliste Youssef Bouchikhi. Ainsi, les prochaines semaines verront la sortie du nouveau roman de Guillaume Musso, de celui de Joël Dicker ou encore de l'autobiographie, controversée, du cinéaste Woody Allen.

