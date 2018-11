Colorations capillaires : la photo choc d'une réaction allergique

Sur les réseaux sociaux, Estelle a affiché son visage défiguré, méconnaissable. Une manière de témoigner du calvaire qu'elle a traversé après avoir utilisé une teinture pour cheveux. Aujourd'hui, les traits de la jeune femme sont légèrement gonflés et elle raconte ses premiers symptômes aux équipes de France 2. "Les jours passants, j'ai la tête qui enfle, le lendemain, j’ai le haut de la tête un peu gonflé" explique-t-elle avant de poursuivre, "le surlendemain j'avais vraiment les tempes et le front très très enflés avec l'impression d'être dans un bocal." Sa mère décide de l'emmener à l'hôpital. Sur le chemin, la gorge de la jeune fille gonfle et elle manque de s'étouffer.

Une allergie qui toucherait 2 à 3% de la population

Cette réaction allergique n'est pas un cas isolé et est dû à la paraphénylènediamine, une substance allergisante présente dans 90% des teintures pour cheveux. Estelle dénonce le manque d'informations sur ce produit auquel 2 à 3% de la population serait allergique selon les dermatologues.

Le JT

Les autres sujets du JT