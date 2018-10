Automne : les moustiques sont toujours là

Être réveillé en pleine nuit, se gratter encore et encore, ce n'est pas fini. Les moustiques prolifèrent cet automne, notamment dans le Sud, l'Est et autour de la Seine et de la Loire, en raison des journées chaudes et des nuits douces du mois de septembre. Un phénomène de plus en plus fréquent. Il n'est pas rare que le moustique reste présent jusqu'en décembre, notamment dans les villes, profitant de la chaleur des caves, des parkings, ou du métro.

Attention aux moustiques tigres

Une situation qui inquiète les autorités sanitaires. Cette météo profite aussi aux moustiques tigres, reconnaissables à leurs rayures blanches. C'est lui qui transmet la dengue ou le chikungunya. Pour empêcher le moustique de se reproduire, il faut éviter la présence d'eau stagnante. La moindre coupelle d'eau peut servir à la prolifération des larves. Et si cela ne suffit pas, il reste encore des remparts : les moustiquaires et les sprays anti-moustiques.

