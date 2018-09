Calvados : France Alzheimer se mobilise à Caen

Comme tous les jeudis après-midi, Nicole Légalité accompagne son mari, Didier, au rendez-vous de l’association France Alzheimer à Caen (Calvados). Il vient discuter avec d’autres patients et elle peut partager les difficultés qu’elle rencontre au quotidien. “On retrouve des gens qui ont la même problématique que nous, explique-t-elle. C’est une chose qu’on ne retrouve pas en famille, même si on est bien entourés.”

Une bouffée d'air frais

Dans une ambiance ludique, les bénévoles tentent de solliciter les souvenirs de ces adultes atteints par Alzheimer. “Je préparais à manger. Mon mari n’était pas encore là, les enfants attendaient de manger… Et il y a un moment où je ne savais plus la recette”, confie Valérie Marie, une patiente. Chaque semaine, ces rendez-vous offrent une bouffée d’air frais aux familles et aident les malades à se sentir moins seuls.

