Bronchiolite : SOSkiné, la nouvelle plateforme lancée en Nouvelle-Aquitaine pour désengorger les urgences

Ce nouveau service permet aux parents de trouver un rendez-vous en semaine à proximité de chez eux avec un kinésithérapeute qui déterminera si l'enfant doit être amené aux urgences.

Plusieurs acteurs médicaux de Nouvelle-Aquitaine dont l'ARS annoncent jeudi 22 décembre à Bordeaux le lancement du site SOSkiné, rapporte France Bleu Gironde. Il s'agit d'un nouveau service de prévention de la bronchiolite du nourrisson. Plus de 500 kinés de la région se sont déjà inscrits sur la nouvelle plateforme.

Ce nouveau service - annoncé par l'Agence régionale de santé de la région, les représentants masseurs-kinésithérapeutes et AquiRespi (le réseau régional de santé respiratoire) - a donc pour but de permettre aux parents de trouver une consultation en semaine à proximité de chez eux. Pour Vincent Boisserie-Lacroix, pneumo-pédiatre et pneumologue au CHU de Bordeaux, c'est une "réponse de santé publique". Le médecin explique que "le kiné va examiner l'enfant, se renseigner sur d'éventuels antécédents et vérifier si le nourrisson est en détresse respiratoire ce qui nécessiterait un passage à l'hôpital ou chez le médecin".

Bien que la Haute autorité de santé (HAS) ne recommande pas la kinésithérapie respiratoire en cas de bronchiolite, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine défend la pratique : "La prise en charge respiratoire a évolué. La kiné respiratoire permet de désencombrer l'enfant", explique Véronique Billaud, directrice générale adjointe de l'ARS. Autre point positif selon elle, cette plateforme permet de désengorger les services des urgences "saturés dans certaines départements", les centres de Samu et les cabinets de SOS Médecins.

Une épidémie qui ralentit, mais reste intense

Les systèmes de santé font face ces dernières semaines à une triple épidémie : Covid-19, bronchiolite et grippe. Concernant la bronchiolite, les derniers chiffres de l'ARS - sur la période du 12 au 18 décembre - montrent que l'épidémie se poursuit à "un niveau élevé" en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et Mayotte, avec toutefois une diminution des passages aux urgences et des hospitalisations en France métropolitaine. Si l'intensité de l'épidémie diminue dans la majorité des régions de France métropolitaine, elle se stabilise en Guadeloupe et en Martinique. En revanche, elle continue d'augmenter à Mayotte.

En Nouvelle-Aquitaine, le pic de l'épidémie a été atteint il y a deux semaines, mais le nombre de cas reste important : 24% des passages aux urgences des enfants de moins de deux ans sont liées à la bronchiolite.