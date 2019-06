Atteint de la maladie de Charcot, il communique grâce aux mouvements de ses yeux

Atteint d'une SLA, Christian Coudre est totalement paralysé depuis dix ans. Il communique grâce à une caméra qu’il contrôle par les mouvements et clignements de ses yeux. Avec son fils, il a créé l’association SLA aide & soutiens pour aider les patients atteints de cette maladie rare. Christian s’y consacre totalement : il y travaille 12 heures par jour aidé par son fils et son fidèle aide-soignant. "En découvrant la détresse et l’isolement de centaines de personnes sur Facebook, j’ai ouvert une page, puis un site web, pour leur venir en aide", explique-t-il.

