Angine : bientôt un test remboursé en pharmacie ?

Depuis plusieurs années, les pharmaciens peuvent examiner votre gorge et vous dire si l'angine est virale ou bactérienne. L'angine touche 9 millions de Français par an et coûte cher. On lui doit 10% de prescriptions d'antibiotiques inutiles alors qu'entre 40% et 90% des infections sont d'origine virale.

Insuffisant pour les médecins

Le gouvernement souhaite donc faciliter ces tests en pharmacie et même les rembourser d'ici un an. Les médecins pratiquent déjà ce test que Matignon voudrait étendre davantage aux pharmacies, mais pour eux, il ne suffit pas à établir un test d'angine. En effet, il ne permettrait pas de savoir s’il y a ou non des staphylocoques ou des méningocoques, mais seulement s’il y a présence de streptocoques. Une seule règle de toute façon après le test, même en pharmacie, si cette angine est bactérienne : aller voir son médecin.

