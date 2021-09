Alzheimer : "Ma grand-mère et la maladie", le témoignage de Laury Thilleman

L'ancienne Miss France Laury Thilleman avait, durant sa jeunesse, une relation complice avec sa grand-mère, Yvonne, passionnée par la musique, le tricot et le jardinage. Cette dernière a ensuite été frappée par la maladie d'Alzheimer, après avoir perdu sa meilleure amie. "On a commencé à percevoir des choses qui ne nous semblaient pas normales, comme oublier de prendre ses médicaments, ne plus savoir si elle avait mangé à midi", confie l'animatrice télé. Dans la famille, "certains cherchent à savoir", mais d'autres "ne veulent pas voir la maladie". Cette maladie, Laury Thilleman la décrit comme "un tsunami".

Marraine de la fondation pour la recherche médicale

Aujourd'hui, la grand-mère ne reconnaît plus sa petite-fille. Restent des moments de grâce, volés à la maladie, comme une journée de l'été dernier. "Je la sentais hyper vive, elle avait cette espièglerie enfantine", se souvient Laury Thilleman, bouleversée ce jour-là par un "Je t'aime" de sa grand-mère. En hommage à Yvonne, l'animatrice est cette année marraine de la Fondation pour la recherche médicale, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer.