Allergie aux pollens : la quasi-totalité de la France est concernée

Votre nez vous chatouille ? C'est peut-être les pollens. Chaque année à la même époque, des milliers de personnes en France ne sortent jamais sans leur mouchoir. Selon la dernière carte de vigilance du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) qui est valable jusqu'au vendredi 27 avril, la quasi-totalité du territoire est touchée par le risque d’allergie. Seul le Sud et la pointe du Finistère semblent épargnés.

