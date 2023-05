Le Parlement adopte une loi permettant d'accéder directement à certaines infirmières, à des kinés ou des orthophonistes

Sous certaines conditions, il ne sera donc plus nécessaire de consulter d'abord son médecin traitant.

Le Parlement a définitivement adopté, mercredi 10 mai, une proposition de loi macroniste pour faciliter l'accès aux soins en désembouteillant les cabinets des généralistes.

Sous certaines conditoins, il sera désormais possible de consulter des infirmiers en pratique avancée – les "IPA" qui interviennent notamment sur certaines maladies chroniques – ainsi que des kinésithérapeutes et des orthophonistes, sans passer par le médecin traitant.

Un accès limité

Mais l'ambition initiale de la proposition de loi, qui a provoqué une levée de boucliers des médecins, a été en partie réduite. Pour se rendre chez des IPA et des kinés, l'accès direct sera limité à ceux exerçant dans des structures comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, en coordination avec des médecins.

Contrairement à ce que voulaient les députés, seront donc exclus du dispositif les soignants simplement inscrits dans le cadre plus souple des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), qui couvrent environ la moitié de la population. Les députés ont toutefois arraché une expérimentation dans les CPTS de six départements dont deux d'Outre-mer, souligne Stéphanie Rist. Pour les orthophonistes en CPTS, l'accès direct sera, lui, possible.