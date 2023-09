La mairie de Paris demande à l'Etat un plan de lutte contre les punaises de lit

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo réclame la mise en œuvre d'un "mécanisme de déclaration obligatoire" et l'accompagnement "des particuliers par une prise en charge financière".

La mairie de Paris interpelle le gouvernement, jeudi 28 septembre, pour lui demander un plan de lutte contre les punaises de lit, ayant constaté une "recrudescence importante" de cette espèce parasite. "Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024", écrit Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire socialiste Anne Hidalgo, dans une lettre adressée à la Première ministre Élisabeth Borne.

"Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme tel." Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris dans son courrier à Elisabeth Borne

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo réclame la mise en œuvre d'un "mécanisme de déclaration obligatoire" et l'accompagnement "des particuliers par une prise en charge financière". Emmanuel Grégoire souhaite également que "le risque psychologique après une telle infestation soit pris en charge".

Les punaises de lit, réapparues depuis les années 1990, ont infesté plus d'un foyer sur dix en France ces dernières années, et ce, nonobstant le niveau de revenus. Ces petits insectes de la taille d'un pépin de pomme, qui se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas et les sommiers et sont transportées dans les vêtements et les bagages.