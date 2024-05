L'ANSM interdit à la société Sodeval de faire de la publicité pour son patch contre la maladie d'Alzheimer

L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) sévit à nouveau contre Sodeval. Derrière cette société qui compte commercialiser un patch promettant de guérir notamment la maladie d'Alzheimer, il y a le très contesté professeur Fourtillan, professeur honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers (Vienne). Il y a cinq ans, c'est lui qui avait réuni plus de 300 volontaires dans une abbaye du Poitou, de nuit, et testait sans aucune autorisation chez ces malades d'Alzheimer et Parkinson, un patch supposément miracle.

D'après Alexandre de La Volpilière, le directeur général adjoint de l'ANSM, que Sodeval a récemment lancé des cagnottes en ligne pour récolter de l'argent nécessaire à la fabrication de son patch.

Un patch dont d'ailleurs on ne sait pas s'il existe vraiment et qui selon la société Sodeval, préviendrait et guérirait d'Alzheimer, Parkinson, mais aussi désormais du Sida, de la sclérose en plaques et du cancer selon Sodeval.

Résultat, une interdiction de la publicité et de l'exploitation des patches de la société Sodeval. Les cagnottes lancées par l'entreprise ne sont déjà plus en ligne