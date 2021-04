Essais cliniques "sauvages" : le professeur Jean-Bernard Fourtillan placé en détention provisoire

Cette figure de la sphère anti-vaccin est mis en examen depuis mars 2020 pour les essais qu'il est accusé d'avoir mené sans autorisation sur plus de 350 malades.

Le professeur Jean-Bernard Fourtillan, intervenant dans le documentaire controversé Hold-Up sur le Covid-19, a été placé en détention provisoire mardi 20 avril en raison de son refus répété de respecter ses obligations judiciaires dans l'enquête où il est poursuivi pour des essais thérapeutiques illégaux.

"La justice vous a présenté une alternative en vous donnant des obligations, mais vous avez dit, encore aujourd'hui, que vous ne les respecteriez pas", a souligné la juge des libertés et de la détention lors d'une audience au tribunal de Paris, en présence de quelques soutiens du professeur de 77 ans, figure de la sphère covid-sceptique et anti-vaccin. "La détention, c'est la dernière solution", a déploré la magistrate. Elle a évoqué "une décision difficile à prendre", compte tenu de l'âge du professeur et de son absence de dangerosité.

La juge a indiqué que Jean-Bernard Fourtillan, qui ne répondait plus à aucune convocation de la justice, serait interrogé dans les prochaines semaines par la juge d'instruction, laissant entrevoir la possibilité d'un réexamen rapide de sa détention. Le professeur est mis en examen depuis mars 2020 dans une information judiciaire du pôle santé publique du tribunal de Paris, pour les essais qu'il est accusé d'avoir mené sans autorisation sur plus de 350 malades, notamment de Parkinson et d'Alzheimer.