L'ANSM inflige 8 millions d'euros d'amende à 11 laboratoires pharmaceutiques pour des stocks trop faibles de certains médicaments

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) inflige, mardi 24 septembre, 8 millions d'euros d'amende à 11 laboratoires pharmaceutiques, a appris franceinfo. Ce montant est en hausse de 14 % par rapport à l'an dernier.

Le gendarme du médicament reproche à ces laboratoires de ne pas avoir constitué un stock de sécurité de quatre mois pour certains médicaments jugés essentiels. Une faute car ces stocks sont obligatoires.

Biogaran, Sanofi...

Le laboratoire Biogaran écope de la plus grosse sanction avec une amende de 4 millions d'euros. Il n'avait pas les stocks obligatoires d'Irbésartan, un médicament contre l'hypertension. D'autres firmes pharmaceutiques sont épinglées comme Viatris pour le Méthylprednisolone - un corticoïde - ou encore Sanofi pour deux médicaments : le Jevtana utilisé contre le cancer et le Rifinah prescrit contre la tuberculose. Tous font partie de la liste des 748 médicaments dits "d'intérêt thérapeutique majeur" et qui ont déjà fait l'objet d'une rupture d'approvisionnement ou d'un risque de rupture sur les deux dernières années.

Un médicament dit d'intérêt thérapeutique majeur est un médicament pour lequel "une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme", explique l'ANSM sur son site Internet. Ces stocks doivent permettre de mieux couvrir les besoins des patients dans le cas où un coup dur surviendrait sur l'approvisionnement, ou en cas d'importante épidémie. En 2023, l'ANSM a géré près de 5 000 signalements de ruptures de stocks et de risques de ruptures, soit un tiers de plus qu’en 2022 et six fois plus qu’en 2018.