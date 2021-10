L'Agence nationale de sécurité du médicament rappelle certaines boîtes d'Alprazolam à cause d'une erreur de notice

Ouvrez vos placards. Dans un communiqué publié mardi 19 octobre, l'Agence nationale de sécurité du médicament annonce que le laboratoire KRKA France procède au rappel de certaines boîtes d'Alprazolam. En cause, "la mise en évidence d’une erreur dans la rubrique 3 de la notice au niveau de la dose maximale recommandée dans le traitement de l’anxiété." En effet, il faut lire "Dose recommandée : votre médecin peut augmenter votre dose si nécessaire, jusqu'à la dose maximale de 4 mg par jour, fractionnée en plusieurs prises pendant la journée", et non "4 g par jour".

Concrètement, le rappel concerne "tous les lots d'Alprazolam HCS 0,25 mg et 0,5 mg, (en) comprimé, actuellement sur le marché est réalisé par le laboratoire Krka". Il est demandé aux pharmaciens de contacter "par tous les moyens dont ils disposent" les patients susceptibles de détenir ou d’avoir utilisé "les spécialités concernées par ce rappel et de procéder à un échange avec une boîte d’une autre spécialité générique équivalente de leur choix."