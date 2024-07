L'Agence de sécurité du médicament lance un appel à la vigilance pour les patients qui portent certains ballons gastriques

L'Agence de sécurité du médicament (ANSM) demande jeudi 18 juillet aux patients et aux médecins davantage de vigilance concernant des ballons gastriques de la marque Allurion, a appris franceinfo qui a pu consulter ce document. Ces ballons permettent de maigrir, ils restent dans l'estomac du patient pendant plus de trois mois. Ces deux dernières années, l'ANSM a relevé 23 cas d'effets indésirables très graves.

Chaque année, quelques milliers de Français se font poser un ballon gastrique de la marque américaine Allurion. C'est un dispositif non remboursé par la Sécurité sociale. Le patient avale une capsule reliée à un cathéter. Une fois dans l’estomac, le médecin remplit le ballon de liquide via le cathéter, le dispositif gonfle et emplit une partie de l'estomac, créant une sensation de satiété. Avec cette technologie, le fabricant américain promet de perdre 10 à 15% de son poids en un peu plus de trois mois (16 semaines). Ensuite, le ballon se dégonfle et il est évacué par les voies naturelles.

Les patients appelés à être davantage vigilants

Cependant, pendant qu'il est gonflé dans le ventre, il peut survenir des effets indésirables graves, a observé l'ANSM. "Au cours des deux dernières années, on a eu 23 cas déclarés, ce qui est faible, mais avec parfois des cas qui ont demandé des réinterventions (sic) chirurgicales endoscopiques", détaille Gwenaëlle Even, directrice adjointe des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs de diagnostic in vitro. Parmi les complications citées par l'ANSM, il y a des occlusions intestinales, des obstructions pyloriques (obstruction de la sortie de l’estomac) ou des perforations gastriques.

Les patients sont donc appelés à être davantage vigilants. L'ANSM cite un certain nombre de signes d'alerte : des nausées persistantes, des vomissements, de la constipation, de la diarrhée, de la déshydratation, des douleurs, des crampes ou une gêne abdominale, de la distension abdominale, ou tout symptôme inattendu tel que de la fièvre, ou un saignement gastro-intestinal.

Si l'un de ces symptômes apparaît, le patient doit "voir un professionnel de santé, idéalement celui qui leur a posé le ballon", conseille Gwenaëlle Even. L'ANSM demande aux patients et aux professionnels de santé de lui communiquer n'importe quel problème lié à ces ballons gastriques de la marque Allurion.