Jura : un médecin sur les planches

Chaque hiver, on peut dire que c’est le même spectacle. Le cabinet du docteur Hervé Laplante ne désemplit pas. Convivial mais concentré, lui c’est plutôt le soir et sur scène qu’il se lâche. Voilà un médecin de campagne qui est devenu comédien par passion. Évidemment, ses patients sont parfois ses spectateurs. “C’est bien de le voir dans un autre contexte, moi j’apprécie beaucoup”, témoigne une cliente.

Une inspiration au quotidien

Est-ce qu’on peut rire de tout ? “Il y a des situations en consultation ou l’on n’a pas envie de rire. Mais on s’aperçoit que dans 85 à 90 % des cas, on peut arriver à tirer le petit effet-bénéfice, le petit point de rigolade ou d’humour qui va détendre le patient”, explique le docteur. Hervé Laplante raconte à sa manière et avec humour les petites histoires de la médecine. Et ce qu’il vit au quotidien est bien sûr une source d’inspiration.

