Journée mondiale des premiers secours : des formations dès l’enfance

Samedi 9 septembre, c’est la Journée mondiale des premiers secours. Afin de faciliter le travail des secouristes, les enfants peuvent être formés dès le plus jeune âge aux gestes qui sauvent.

En août dernier, l’appel d’une fillette de sept ans aux pompiers des Yvelines devenait viral. En suivant leurs conseils, elle a grandement facilité le sauvetage de sa mère. En France, le certificat "prévention et secours civique" est délivré aux collégiens. Or, selon les professionnels, les petits peuvent et doivent être formés aux gestes qui sauvent. Le Lieutenant Patrick Chavada estime que l’enfant doit être formé dès qu’il a "une faculté d’analyse de ce qui se passe". "On va lui dire que quelqu’un qui est inconscient et qui respire, on le met de côté", explique le pompier.



Des formations à la Croix-Rouge

Il indique qu’en général, "c’est à partir du CE2, CM1" que les enfants peuvent apprendre ces gestes. Un dispositif nommé APS, pour "apprendre à porter secours", existe pour les plus jeunes. Il est porté par l’Éducation nationale dès la maternelle jusqu’au CM2. Sur son site, la Croix-Rouge propose également des inscriptions pour se former aux gestes des premiers secours.