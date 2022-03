BRUT

En 2019, Brut rencontrait Justine Hutteau. Alors âgée de 24 ans à l'époque, Justine avait pour ambition de changer les habitudes de consommation des gens, en proposant des produits "plus clean, plus naturels, qui prennent plus soin de leur santé, de leur corps, mais aussi de l'environnement". C'est pour cela qu'elle a cofondé sa marque de déo Respire. Contre toute attente, le déodorant de Justine a explosé tous les scores avec plus de deux millions de ventes au compteur. "C'est aussi le produit où on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui ne l'aimaient pas, qui disaient qu'il n'était pas efficace, que ce n'était pas leur déodorant idéal, qu'ils devaient en remettre dans la journée", explique Justine.

Travailler directement avec le consommateur

À la suite des retours des consommateurs, Justine a eu une idée : pourquoi ne pas cocréer ses produits avec eux ? "C'est ce qu'on a fait, on a créé une communauté dans la communauté qui s'appelle la ruche", développe-t-elle. Cette "ruche" se matérialise notamment par un compte Instagram privé qui sert de support pour interagir avec les consommateurs. Ainsi, pour chaque produit Respire, les essais se basent sur ce que la communauté demande. À la fin, l'objectif de Justine est de se rapprocher le plus possible de la demande tout en étant certifié bio, 100 % d'origine naturelle, made in France, etc. Pour la créatrice de Respire, ce mode de fonctionnement devrait être la norme. "Aujourd'hui, les consommateurs, ils sont en recherche de sens, encore plus depuis les dernières années, ils veulent consommer des produits qu'ils comprennent, où ils connaissent les formules, ils connaissent ce qu'il y a dedans et ça, c'est à nous de jouer", estime Justine.

Aujourd'hui, la communauté compte plus de 400 000 personnes qui accompagnent Respire au quotidien.