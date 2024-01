Vols en bande organisée : les hôpitaux de plus en plus souvent pris pour cible - (France 2)

C’est un fléau qui empoisonne le quotidien des médecins et des patients : des hôpitaux sont désormais la cible de vols en bande organisée. Reportage.

C’est censé être l’une des pièces les mieux protégées de la clinique, accessible après un dédale de couloirs : la salle des endoscopes de Nancy (Meurthe-et-Moselle) a pourtant été cambriolée il y a un an. 13 endoscopes exactement : des instruments de haute technologie dotés de caméras et de fibre optique, qui servent notamment à diagnostiquer des cancers. Les malfaiteurs ont été filmés par les caméras de l’hôpital. On les voit passer la porte des urgences comme de simples patients munis de valises à roulettes, et se diriger sans hésiter vers le fameux local.

Un million d’euros

En quelques minutes, ils emportent avec eux un butin d’un million d’euros. Trois mois plus tard, les endoscopes seront finalement retrouvés par la police, mais entre-temps, les enquêteurs ont découvert un réseau basé au Luxembourg. Les voleurs y comptent une tentative de cambriolage, puis deux autres en Belgique, pour finalement réussir par cinq fois en Ile-de-France.