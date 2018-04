VIDEO. Hôpital public, la loi du marché

"C’est de pire en pire, on n’en peut plus !" Combien de temps les médecins, chefs de service, infirmières, aides-soignantes de l’hôpital public vont-ils tenir ? Urgences débordées, patients parfois mal soignés et mal traités : le personnel est à bout. Il dénonce un hôpital de plus en plus soumis, selon lui, à la loi du marché, aux contraintes de budget et de productivité.

Le risque de décès en augmentation ?

Selon certaines études, le risque de décès aurait augmenté de 5% les jours où les services sont saturés. Parmi les soignants, les cas de suicide restent toujours aussi inquiétants : depuis janvier 2018, neuf d'entre eux ont mis fin à leurs jours. Six mois après une première enquête, en septembre 2017, "Envoyé spécial" a rencontré une infirmière qui accepte de raconter pourquoi elle a craqué et tenté d’en finir, épuisée après neuf jours de travail non stop.

Un reportage de Julie Pichot, Baptiste Laigle, diffusé dans "Envoyé spécial" le 12 avril 2018.