VIDEO. Atteint d'autisme, il explique ses troubles à tous ses camarades

Devant tous ses camarades de classe, Rumari a expliqué ce qu'était l'autisme. Ceux-ci n'ont pas été surpris, ni méfiants, ni moqueurs à l'égard de ses troubles. Au contraire. Ils ont accueilli son discours avec beaucoup de bienveillance et ont fortement applaudi l'intervention du jeune garçon.

Rumari a ainsi pu lever le voile sur certains de ses comportements qui auraient pu étonner ses amis. Ceux-ci se sont empressés de commenter que ses symptômes n'ont rien de "bizarre". "Peu importe ce qu'une personne fait. Ils sont bien comme ils sont, comme toi Rumari", soulève une élève de la classe.

Un succès sur Internet

"Tout à coup, on a pu voir qu'ils avaient compris et qu'ils compatissaient", explique l'enseignante Lisa Moe qui n'a pas omis de filmer la scène. Elle désirait avertir les parents de Rumari que leur fils, diagnostiqué un mois plus tôt, était capable d'expliquer sans honte sa pathologie.

Fière des réactions de sa classe, Lisa Moe a également publié la vidéo sur les réseaux sociaux, sans s'imaginer que la publication susciterait un tel engouement de la part des internautes. "C'est de la gentillesse. Ça devrait être la chose la plus évidente au monde", s'étonne la professeure de CM1. Cette séquence prouve que l'autisme peut être abordé en cours dès le plus jeune âge.