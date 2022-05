Santé : les urgences de l'hôpital de Bordeaux ne prennent plus de patient après 17 h

À Bordeaux (Gironde), le plus grand hôpital de Nouvelle-Aquitaine ne reçoit plus de patients aux urgences après 17 h. Ceux-ci sont accueillis par la protection civile. "Comme on n'a pas de personnel supplémentaire, on utilise leurs compétences" déclare Philippe Revel, chef de service des urgences à l'hôpital Pellegrin.

10 % de patients en plus pour SOS Médecins

Les secouristes prennent les constantes mais ne font pas de diagnostic. Un filtrage qui est compris par les patients. "On peut être aiguillé sur ce qui nous convient le plus, au lieu d'arriver dans un service et de déborder un service", constate Hugo Luxey, un patient. En soirée et la nuit, l'hôpital demande au public d'appeler le 15. La plateforme traite en temps normal 1 500 appels par jour. Près de l'hôpital, le centre SOS médecins reçoit 10 % de patients en plus chaque soir. "Nous nous adapterons pour faire au mieux. Mais évidemment, la médecine de ville n'est, elle aussi, pas en super forme", constate Karl Moliexe, SOS Médecins.