Santé : les services pédiatriques débordés par la bronchiolite

France 2

F. Bouquillat, A. Chopin, E. Meyer, L. Courté, S. Guillemot, C. Cormery, C. Pary, P. Wursthorn, B. Bervas

Un bébé de sept semaines à la respiration sifflante a été filmé par sa maman, Adelaïde Enlart, à l'hôpital de Reims (Marne). C'est là que la petite Mona a été transférée de Paris pour une bronchiolite, le week-end du samedi 29 octobre. Après une nuit aux urgences de l'hôpital Necker, la mère a appris que sa fille ne pourrait pas rester. "On est revenus nous voir en nous disant : 'Cette fois, vous n'avez pas le choix, ce sera Reims (...), on ne peut pas vous le garder ici, on n'a pas la place'", raconte Adelaïde Enlart.



Une situation insupportable pour les personnels de pédiatrie

La mère de Mona parle de la "sidération de voir son bébé dans cet état-là". "On ne l'avait jamais vue comme ça, et on nous dit qu'il faut qu'on s'éloigne de chez nous", ajoute-t-elle. Depuis huit jours, l'hôpital de Reims a accueilli 11 bébés comme Mona, transférés des hôpitaux franciliens faute de place. Une situation insupportable pour les familles mais aussi pour les médecins et personnels de pédiatrie, qui dénoncent une mise en danger des enfants. En province, les services de pédiatrie sont également surchargés, comme au CHU de Bordeaux (Gironde), où des enfants ont dû être installés dans une salle d'attente.