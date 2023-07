Santé : les médecins hospitaliers en grève

Les médecins de l’hôpital public sont appelés à faire grève par les syndicats. Ils dénoncent notamment le manque d’attractivité de leur profession.

Un appel à la grève comme un énième cri d’alarme d’un hôpital public en crise. Les médecins réclament une revalorisation des gardes de nuit et de week-end ainsi que des mesures destinées à rendre la grille des salaires plus attractive. Des mesures qui faisaient partie des annonces d’Emmanuel Macron en janvier et dont les négociations sont au point mort avec le ministère de la Santé.

"Des conditions de travail hospitalières qui ne font que se dégrader"

"On a l’impression que l’on est coincé dans une politique sanitaire générale avec des financements qui sont bloqués depuis des années, une population qui vieillit, qui est de plus en plus malade, qu’il faut de plus en plus soigner et des médecins qui sont de moins en moins nombreux et des conditions de travail hospitalières qui ne font que se dégrader. À un moment, ce climat n’est plus tenable", indique Yves Rébufat, médecin. Si le taux de gréviste s’annonce important, les conséquences de ces grèves devraient être limitées pour les patients.