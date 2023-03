Santé : l'institut Curie adopte un chien de médiation pour accompagner soignants et patients

C'est une première en France. L'institut de recherches Curie vient de recruter un chien à temps plein. Snoopy, deux ans, accompagne les soignants et les patients qui luttent contre le cancer.

L'équipe plaies et cicatrisation de l'institut Curie a une nouvelle recrue : Snoopy, deux ans, adopté à la SPA. "Son rôle va être vraiment d'apporter de la joie dans un secteur où quelquefois il y a quand même pas mal de souffrance",explique Isabelle Fromantin, responsable de l’unité recherche plaies et cicatrisation. Ce setter anglais est très sollicité par les patients et à temps plein dans le service, en garde alternée.

Une hygiène irréprochable

Mais son rôle de médiation, Snoopy le joue aussi auprès des soignants. "Une petite mascotte dans l'hôpital, ça fait du bien", reconnaît un infirmier. Un chien à l'hôpital pose forcément la question de l'hygiène. "Quand les gens sortent de leur chimio en ambulatoire ou de leur chirugie en ambulatoire, ils vont chez eux dans leur maison, avec l'hygiène qui est la leur et leurs animaux s'ils en ont", explique la marraine chirurgienne de Snoopy. Ce chien est lavé régulièrement, suivi par des vétérinaires et profite du jardin de l'institut Curie. Une étude doit permettre de mesurer les bénéfices de la présence de Snoopy à l'hôpital et voir dans quelles conditions d'autres établissements pourraient adopter un chien de médiation.