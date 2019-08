Santé : des animaux viennent en aide aux enfants malades

Il est 8 heures et c'est l'inspection générale qui commence. Pattes, yeux, poils, plumes... Deux fois par semaine, dans le local de l'association dijonnaise Ani'nomade, Elvis, Anna et Câlin ont droit à une toilette soignée. "Ces animaux ne sont pas en contact avec l'extérieur (...). Le vétérinaire vient toutes les semaines", explique Claire Mongeot, fondatrice de l'association. Tout ce petit monde prend la direction du service d'oncologie pédiatrique de Dijon.

"Les animaux sont nos copains"

À l'hôpital, les enfants troquent la blouse de malade contre la blouse de vétérinaire. "C'est bien de voir les animaux, pour s'occuper d'eux et essayer de les soigner", détaille Adenaï, 10 ans. "Ils sont nos copains, ils sont toujours là et ils nous donnent des réponses même s'ils ne parlent pas notre langue", précise Silvio, 11 ans. La médiation animale est pratiquée depuis six ans au CHU. Aujourd'hui, elle concerne une dizaine de services et près de 500 patients par an.

