VIDEO. Dindons, poneys nains, cochons... Ces animaux de soutien émotionnel tolérés par les compagnies aériennes américaines

De plus en plus d'Américains prennent l'avion avec leur animal de soutien émotionnel. Dindons, cochons et canards auraient des vertus thérapeutiques pour réduire le stress de leur maître lors d'un vol.