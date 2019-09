Marseille : un corps en décomposition retrouvé dans un hôpital

Le 19 août dernier, il s'est rendu à l'hôpital de la Conception pour recevoir son traitement de chimiothérapie. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il est admis dans l'établissement mais par la suite, il disparait. "On a tout fouillé pour être sûr, âme et conscience, qu'on n'est pas passé à côté de mon père, qu'on n'est pas en train de le laisser mourir", affirme Jean-Norman Hospice, le fils de la victime.

Le corps retrouvé dans une aile désaffectée de l'établissement

Les jours passent, des avis de recherche sont relayés par les habitants et les journaux mais personne ne sait où est Jean Ligonnet. Son corps est finalement retrouvé deux semaines plus tard, dans une aile désaffectée du bâtiment. "Moi si je l'ai amené à l'hôpital, si on le fait soigner c'est pour qu'il reste un peu plus longtemps avec nous. C'est pas pour qu'il meurt prématurement comme ça dans un coin comme un chien", s'agace Jean-Norman Hospice. La police a été sollicitée pour comprendre ce qu'il s'est passé. La famille de Jean Ligonet va porter plainte.

