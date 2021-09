Maladies cardiaques : les femmes aussi ont le cœur fragile

On pense souvent que les maladies cardiaques sont l’apanage des hommes. C’est faux. Elles sont la première cause de mortalité chez les femmes.

Chaque kilomètre a le goût de la victoire, pour une habitante d’Hazebrouck (Nord). Sabrina Lamérant a été victime d’un infarctus du myocarde. À 40 ans, elle se pensait pourtant à l’abri. “Je fais attention à ce que je mange, je suis assez active, même très active. Je ne bois pas d’alcool, je fume une cigarette occasionnellement. Je ne pensais pas que ça pouvait m’arriver”, raconte-t-elle.



Son mari appelle le Samu et insiste

En janvier 2021, Sabrina Lamérant est pourtant hospitalisée. En pleine nuit, elle a été réveillée par une douleur intense entre les omoplates et par des troubles gastriques. Des souvenirs qu’elle a encore du mal à évoquer avec sa mère, car cette nuit-là aurait pu être fatale. Son mari appelle le Samu, insiste, et pour cause, la sœur de Sabrina est décédée d’un infarctus en 2010. Les secours, eux, pensent d’abord à une crise d’angoisse. Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité chez les femmes.