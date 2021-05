Loire : un policier dans le coma après une agression

C’est une banale intervention pour tapage nocturne qui a mal tourné. Un policier a été grièvement blessé dans la nuit de jeudi 13 à vendredi 14 mai à Rive-de-Gier (Loire), face à une quinzaine d’individus qui ont refusé d’obtempérer. "Les policiers ont tenté de se réfugier à l’intérieur du véhicule de service. Deux fonctionnaires arrivent à l’intérieur du véhicule de service et ne voient pas le troisième équipier", explique Cédric Esson, directeur départemental de la sécurité publique de la Loire.

Aucun suspect encore interpellé

Et d’ajouter : "Ils ont constaté, au pied du véhicule, leur collègue inconscient sur la voie publique". Le policier, âgé de 50 ans et père de deux enfants, a été victimes de jets de bouteilles en verre et en a reçu sur la tête. Il est dans le coma. Après l’intervention chirurgicale au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Saint-Étienne (Loire), son pronostic vital reste engagé. Une enquête a été ouverte mais aucun suspect n’a encore été interpellé.