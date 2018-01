Les médecins, infirmiers et aide-soignants "balancent leurs hosto" pour alerter sur leurs conditions de travail

Depuis une vingtaine de jours, le mot-dièse #balancetonhosto est apparu sur Twitter, servant de tribunes à ces professionnels de santé exaspérés par leurs conditions de travail.

Problèmes d'organisation ou de blouses, architecture des bâtiments... Les médecins, infirmiers et aide-soignants qui travaillent sont parfois confrontés à des situation absurdes. Depuis une vingtaine de jours, le mot-dièse #balancetonhosto est apparu sur Twitter, servant de tribune à des professionnels de santé parfois agacés par leurs conditions de travail.

"J'ai dû tomber sur un truc absurde au travail, et, au lieu de rager dans mon coin, je me suis dit que j'allais en faire profiter Twitter, sur le ton de l'humour", explique François, médecin hospitalier à l'origine du mot-dièse. Le côté provocateur de #balancetonhosto n'est pas complètement anodin, mais je n'étais pas dans l'idée d'une dénonciation, ajoute ce praticien, qui anime également une chaîne de vulgarisation médicale sur YouTube. Plus une structure est grosse, plus il y a de dysfonctionnements".

Histoires douloureuses ou problèmes matériels

Porte non adaptée, prise électrique derrière un radiateur, vitre sans tain montée à l'envers... François remonte essentiellement "les incohérences fonctionnelles (...) qui dénotent un manque de bon sens, sans trop impacter le soin". Alors que certains agents partagent des souvenirs de mauvais diagnostics médicaux, lui préfère ne pas commenter les actes de soin, où les éventuelles erreurs peuvent "impacter la vie des gens. Je ne suis pas là pour juger la capacité médicale, car il est toujours plus facile de refaire le match après".

#BalanceTonHosto c'est pas uniquement de l'archi. Un jour au bloc il faisait 27° car la clim marchait mal. Bloc de cancerologie 3 équipes de chirurgien tout ca.

Le mec de la clim débarque et nous dit "bah évidement il fait chaud avec tout ces projecteurs ! faut en eteindre" — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) 12 janvier 2018

Le médecin, toutefois, partage également des histoires plus douloureuses. Un exemple ? Après un décès difficile à gérer, un psychologue a ouvert un groupe de parole pour l'équipe soignante, raconte une internaute. Mais l'admnistration lui a remonté les bretelles, estimant que "les soignants n'ont qu'à s'habituer aux décès".

Ce type d'anecdote, par exemple, est plus révélateur d'un mal-être et d'une déconnexion entre une certaine frange administrative et une certaine action de terrain. C'est grinçant, c'est du rire jaune. On sent que cette situation a été vécue, et elle ne me surprend pas.François, médecin hospitalierà franceinfo

Dénoncer les conditions de travail

Au-delà des situations absurdes et des malfaçons observées dans les établissements, le mot-dièse #balancetonhosto est utilisé par de nombreux praticiens pour dénoncer leurs conditions de travail pas toujours roses. Un collectif de mille médecins hospitaliers et cadres de santé se sont alarmés de la "nouvelle cure de rigueur budgétaire" imposée aux hôpitaux, dans une tribune publiée ans Libération, en redoutant une "baisse de la qualité des soins".

L'initiative de François, elle, n'est liée en aucune manière à ce texte. Le médecin rappelle que son #balancetonhosto est avant tout "un hashtag d'humour".

#balancetonhosto une IDE a fait une crise d’asthme aigue quand l’hélicoptère s’est posé et a balancé tout son kérosène (comme a son habitude) dans les aérations du service de néonatalogie. — LiFraumeni (@chewee1_7) January 15, 2018

Quand ton collègue c est Mickey Mouse #BalanceTonHosto pic.twitter.com/RLO1F19ZUY — Melle Amelie (@melle_amelie) January 18, 2018

#BalanceTonHosto

CHU de caen les salles de neurochirurgie sont dans un batiment, la rea neurochir dans un autre. Ils ont juste "oubliés" le couloir pour relier les 2 bâtiments. Seul moyen passer dans le hall d'accueil la ou les gens arrivent et s'enregistrent 1/2 — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) January 13, 2018

Au CHU à 3h du mat,ils ont refusé de laisser rentrer le chirurgien de garde qui venait pour sauver un patient d’une ischémie aiguë de jambe (urgentissime)...pour non paiement de parking. #BalanceTonHosto — FloD (@flodhappy) January 20, 2018

#BalanceTonHosto parceque une image vaut mille mots pic.twitter.com/ZeRhwF1A0F — Primum Non Nocere (@ContactPrimum) January 15, 2018