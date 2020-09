La Rochelle : le Samu mis en cause dans le décès d’une femme enceinte

Un drame est survenu à La Rochelle (Charente-Maritime) dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre. Une femme enceinte a perdu la vie. Elle n’a pas été prise en charge par le Samu, alors que ses proches avaient joint les services de secours à trois reprises.

Trois appels dans le vide

Le procureur de la république a confirmé dans un communiqué que l’entourage de la jeune femme décédée a bien appelé le Samu à plusieurs reprises. Cette femme, qui avait appris sa grossesse quelques jours plus tôt, se trouvait chez ses beaux-parents et a été prise de nausées et de douleurs. Après deux appels dans la nuit, ses proches ont voulu se rendre aux urgences, mais elle n’était plus transportable. Après un troisième appel toujours sans succ!s, les secours se sont déplacés chez eux, à 30 kilomètres de la Rochelle, mais ils n’ont pas pu la réanimer.

