La grève des ambulanciers est suspendue, les fédérations à l'origine du mouvement saluent "la volonté de l'État de donner satisfaction à leurs revendications"

Ils estiment avoir été entendus. La grève des interventions urgentes lancée il y a une semaine par deux fédérations d'ambulances est suspendue à compter de mardi 19 octobre, à partir de 20 heures. La Chambre nationale des services d'ambulances (CNSA) et la Fédération nationale de la mobilité sanitaire (FNMS) saluent "la volonté de l'État de donner satisfaction à (leurs) revendications", en précisant que "cette suspension a été entérinée par leurs représentants à 85%". Lancé le 12 octobre, le mouvement de grève des interventions urgentes a couvert "plus de 70% des départements" de métropole et d'outre-mer, selon ces deux fédérations.

La CNSA et la FNMS réclamaient la mise en oeuvre de l'accord sur l'organisation et les tarifs des gardes ambulancières, qu'elles ont signé fin 2020 avec l'Assurance maladie mais dont le décret d'application n'est toujours pas paru.

Le ministre de la Santé assure son "total soutien" aux ambulanciers

Après le discours d'Emmanuel Macron précisant devant les sapeurs-pompiers à Marseille la mise en oeuvre de la réforme des "transports sanitaires urgents pré-hospitaliers", les deux fédérations affirment dans un communiqué qu'elles ont échangé avec le cabinet du ministre de la Santé. Olivier Véran "les a assurées du total soutien du ministère sur la mise en oeuvre, dès que possible, de la réforme et de la publication prochaine du décret, à la relecture duquel les deux fédérations seront associées".

Parmi les autres éléments de satisfaction, les deux organisations se félicitent de "la sanctuarisation du coordonnateur ambulancier", chargé de définir la "carence" ambulancière avant un éventuel recours aux pompiers.