L'Hôpital Autrement : le programme culturel du CHU de Grenoble pour améliorer le quotidien des malades et des patients

Sur les terrasses et balcons du service, les patients ont pris place pour un concert unique. Privés eux aussi de vie culturelle depuis plus d'un an, ils attendaient ce moment avec impatience. Un quatuor de cuivres est venu jouer pour les résidents et ceux qui prennent soin d'eux. "Ça fait tellement de bien" s'émeut l'une des patientes. "On se retrouve, on est moins isolés que dans nos chambres", ajoute une autre.

Un concert, un spectacle, un atelier... Au CHU de Grenoble, la culture est dans les murs toute l'année. C'est un projet fort des équipes pour toucher les patients isolés. L'Hôpital Autrement invite toute l'année des artistes, musiciens, danseurs, comédiens... pour égayer le quotidien et sortir les patients de l'isolement dont ils souffrent.

Récompensé aux Victoires des acteurs publics

Un projet humain qui permet aussi de resserrer les liens entre les personnels et leurs patients. Cela fait une vingtaine d'années que le CHU de Grenoble est activement engagé dans cette politique de la culture en milieu hospitalier.

Le programme L'Hôpital Autrement a été récompensé au niveau national cette année, lors de la 13e cérémonie des Victoires des acteurs publics, dans la catégorie Victoire "Service". Un événement organisé par le média Acteurs publics, qui met en avant les meilleures initiatives et qui honore ceux qui, sur le terrain, agissent en faveur d’un service public de qualité.