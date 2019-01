Jura : un référendum d'initiative populaire organisé pour un hôpital

Attention à ne pas s'y méprendre : ce scrutin est acte de militantisme, un symbole, voire un plébiscite pour compter les "oui". Oui, au retour de la maternité, de la pédiatrie et de la chirurgie classique à l'hôpital Saint-Claude (Jura). À l'été 2018, les trois services en question ont définitivement fermé. En tout, une trentaine de communes se sont mobilisées.

Un référendum soutenu par les mairies

"Il fallait que la population du Haut-Jura s'investisse à nos côtés. Ils l'ont déjà fait, puisqu'il y a déjà eu plus de 5 000 personnes dans les rues de Saint-Claude. On est en hiver, on ne voulait donc pas faire de défilé. L'idée d'un référendum nous a traversé l'esprit", explique André Jannet, président du comité de soutien et de défense de l'hôpital. Le référendum est soutenu par les mairies des communes qui prêtent le matériel électoral. Ce référendum est populaire, mais pas celui réclamé par les "gilets jaunes" ou un dérivé du grand débat national.