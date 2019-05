Intrusion à la Pitié-Salpêtrière : "La discussion n'était pas possible", raconte la directrice de l'hôpital

La directrice de la Pitié-Salpêtrière a témoigné sur franceinfo mercredi, après que des manifestations ont essayé de forcer la porte du service de réanimation chirurgicale.

En marge du défilé du 1er-Mai, à Paris mercredi, des manifestants se sont introduits dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. "Avec les agents de sécurité, j'ai essayé de discuter avec eux, pour leur faire part du fait que c'était un hôpital et qu'on ne pouvait pas y rentrer de cette façon-là et pénétrer en masse dans les locaux", a raconté à franceinfo Marie-Anne Ruder, directrice de l'hôpital. "La discussion n'était pas possible, avec une certaine agressivité et violence verbale de la part de certaines des personnes qui étaient là".

"Le dispositif de sécurité m'a prévenue vers 16 heures que des manifestants essayaient de forcer la grille. Quand je suis arrivée, les chaînes avaient cassé et des dizaines de personnes se sont introduites à ce moment-là dans l'hôpital", se souvient la directrice qui décrit "des gens en civil, des gilets jaunes et des gens masqués donc de type black blocs". Une fois dans l'enceinte de l'hôpital, les manifestants "ont tenté de pénétrer dans le service de réanimation", poursuit Marie-Anne Ruder.

Une trentaine de personnes ont essayé de forcer la porte. Le personnel, de manière exemplaire, a maintenu la porte fermée car c'était un accès direct aux chambres des patients.Marie-Anne Ruderà franceinfo

"Fort heureusement, ils ont réussi à empêcher l'intrusion dans le service et la police est arrivée à ce moment-là, permettant de revenir à une situation maîtrisée", précise. "En tant que personnel hospitalier, on a été choqué et à titre personnel c'est extrêmement choquant qu'un hôpital public peut être une cible pour des casseurs", a conclu la directrice de l'établissement, membre de l'AP-HP. Son directeur, Martin Hirsch, a annoncé le dépôt d'une plainte après cette intrusion.