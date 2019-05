EN IMAGES. Ambiance tendue à Paris, bon enfant à Lyon ou Lille... Tour de France d'un 1er-Mai contrasté

Entre 151 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et 310 000 personnes, selon la CGT, ont défilé mercredi partout en France à l'occasion du 1er-Mai.

Des dizaines de milliers de personnes, militants syndicaux ou "gilets jaunes", ont manifesté dans toute la France mercredi pour le 1er-Mai. A 14 heures, 151 000 manifestants avaient été décomptés par le ministère de l'Intérieur sur tout le territoire. La CGT, de son côté, tablait sur 310 000 personnes.

Les manifestations se sont déroulées dans une ambiance tendue à Paris, où des heurts entre "black blocs" et forces de l'ordre ont émaillé le défilé. En régions, des centaines de défilés rassemblant des militants syndicaux et des "gilets jaunes", qui ont profité de cette Fête des travailleurs pour orfaniser leur 25e journée de mobilisation depuis novembre, se sont souvent déroulées dans le calme et dans une ambiance bon enfant. Franceinfo revient en images sur la mobilisation pour cette Fête du travail.