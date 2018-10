Indre : la maternité de Le Blanc condamnée car jugée dangereuse

À Châteauroux (Indre), des habitants, des élus et des médecins ont manifesté pour exprimer leur colère face à la fermeture de la maternité de Le Blanc. "On a honte d'être Français. On va devoir faire 60 bornes pour aller accoucher", s'indigne une habitante. La maternité a été jugée dangereuse par la ministre de la Santé. À Orléans, inspirées d'une célèbre série télévisée, des silhouettes rouges ont demandé au directeur de l'Agence régionale santé de s'expliquer. L'entretien a eu lieu, tendu, sans caméras de télévision, mais filmé en direct sur les réseaux sociaux.

Recruter du personnel plutôt que de fermer

Selon les habitants, cette entrevue a été un dialogue de sourds. "La première chose qu'il nous a dit c'est 'ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est qu'un problème de sécurité'", rapporte Claire Moreau, membre du collectif "C pas demain la veille". Pour elle, la solution est donc de recruter du personnel. Les habitants du Blanc réclament désormais une nouvelle expertise pour démontrer la réelle dangerosité de leur maternité, et un entretien avec la ministre de la Santé.