Hôpital public : nouvelle journée de mobilisation du personnel soignant

Les personnels hospitaliers sont dans la rue. Vendredi 14 février, une nouvelle journée d'action est organisée un peu partout en France afin de tenter de sauver l'hôpital public. C'est notamment le cas à Lille (Nord), Strasbourg (Bas-Rhin), Annecy (Haute-Savoie) et Antibes (Alpes-Maritimes). La journaliste Margaux Subra-Gomez, en direct de l'hôpital Necker, donne des informations sur cette mobilisation. "Les médecins et les personnels hospitaliers continuent d'arriver ici devant l'hôpital Necker", annonce la journaliste.

Le plan d'urgence du gouvernement insuffisant à leurs yeux

Une mobilisation qui s'annonce très suivie partout en France. "Au total, plus d'une centaine d'actions et de rassemblements sont organisés partout en France selon la CGT. L'objectif est de relancer la contestation près d'un an après le début de la grève des urgences. Ils estiment que les revendications pour des hausses de salaire, d'effectif n'ont pas été entendues par le gouvernement. Ils continuent de dénoncer je cite 'la destruction de l'hôpital public'", ajoute la journaliste. Pourtant, il y a trois mois, le Premier ministre a présenté un plan d'urgence pour l'hôpital en annonçant débloquer 1,5 milliard d'euros sur 3 ans.

