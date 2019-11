Hôpital public : la crise des vocations

Le CHU de Lille (Nord) est l'un des plus prestigieux hôpitaux publics de France. Pourtant, depuis quelques années, il manque de médecins. Les cadences sont trop lourdes et les rémunérations sont beaucoup plus faibles que dans le secteur privé. Les jeunes praticiens désertent. L'établissement compte une centaine d’anesthésistes-réanimateurs. 20 postes sont vacants, faute de candidats.

Des cadences infernales

Alors, parfois quand il n'y a plus de solutions, des salles d'opération sont fermées. "Lundi 25 novembre, dans ce bloc opératoire, il devait y avoir six salles ouvertes, il n'y en aura que 4 ouvertes", déplore le professeur Benoît Tavernier, chef du pôle anesthésie-réanimation du service neurochirurgie. Pour que le manque d’anesthésiste ne se fasse pas trop sentir, certains affirment travailler entre 70 heures et 90 heures par semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT