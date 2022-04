Hôpital : les urgences d'Orléans refusent des patients

Des patients qui se sont rendus aux urgences du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans (Loiret), jeudi 7 avril, ont été contraints de rebrousser chemin, car l'établissement ne traite que les urgences vitales. En effet, la quasi-totalité des infirmiers et des aides-soignants de l'hôpital est en arrêt maladie depuis plusieurs jours. Ils dénoncent des conditions de travail insupportables. "On était devenu des machines, qui faisaient un travail donné. On était complètement déshumanisé", affirme Marie Lefrançois, aide-soignante de nuit au CHRO.

Des patients attendent plusieurs jours sur des brancards

Depuis septembre 2021, 150 lits ont été fermés au CHR, causant un engorgement quotidien des urgences et un personnel médical à bout. "Cette souffrance, elle s'explique par des conditions très dégradées de prise en charge de nos patients qui attendent trois, quatre jours sur des brancards", explique Matthieu Lacroix, médecin urgentiste.