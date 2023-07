Hôpital : les médecins urgentistes en grève

Lundi 3 juillet, les urgences sont en grève. Les praticiens réclament de meilleures conditions de travail et des mesures pour rendre l’hôpital public plus attractif.

Des médecins en grève, mais au travail, comme à Mulhouse (Haut-Rhin). Alors pour se faire entendre aux urgences, lundi 3 juillet, ils ont décidé de faire entrer un nouveau patient dans leur service uniquement si un box de consultation est libre. Leur objectif est de ne plus voir des patients qui attendent dans les couloirs sur des brancards. Le Dr Audrey Emeric, médecin urgentiste, note que "la surveillance n’est pas très bonne" et que "l’attente est très longue".

Rendre l’hôpital plus attractif

Lundi 3 juillet, sauf urgence vitale, les patients ont donc attendu dans des ambulances et dans des camions de pompier. Selon les médecins, ce sera le quotidien si l’hôpital public n’arrive pas à recruter. Le Dr Marc Noizet, le chef des urgences et du SAMU de Mulhouse, explique : "Aujourd’hui, l’hôpital public n’attire plus. Au contraire, il fait fuir. […] Les professionnels s’épuisent et finissent par partir pour avoir des conditions d’exercice qui sont meilleures ou une rémunération meilleure."



Cette année, 10 846 postes de praticiens hospitaliers étaient vacants, seuls 3 364 candidats ont postulé. Les syndicats demandent des mesures pour rendre l’hôpital plus attractif. La grève se poursuivra mardi 4 juillet.