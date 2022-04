Hôpital : le CHR d'Orléans ne prend en charge que les urgences vitales

Jeudi 7 avril, devant le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans (Loiret), un homme qui souffre de coliques néphrétiques est refusé. Depuis lundi 4 avril, l'hôpital ne soigne que les urgences vitales. Avec 150 lits fermés et plus de la moitié des soignants en arrêt maladie, il ne fait plus face. "Le personnel est dans un état de souffrance", explique le Dr Anne Malet, chef du service des urgences.

"Ils sont épuisés"

Les patients peuvent se diriger vers d'autres établissements du département. Certaines cliniques privées sont déjà pleines face à ce nouvel afflux de patients. Le personnel soignant a manifesté, jeudi 7 avril. "Le système ne fonctionne plus, les gens, on leur demande de faire des heures supplémentaires, de supprimer leur repos (…) ils sont épuisés", décrit Grégory Quinet, représentant syndical SUD au CHR d'Orléans. Vendredi 8 avril, les médecins urgentistes de l'hôpital seront également en grève.